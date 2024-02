Declarações do treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, à Sport TV, após a eliminação no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, ante o Qarabag. A vitória por 3-2 em Baku, no prolongamento, não foi suficiente:

«Desilusão. Vínhamos com intenção de poder ganhar. Conseguimos ganhar o jogo, mas não conseguimos ganhar a eliminatória, que era o objetivo.»

«Tivemos um momento em que tivemos de arriscar, quando estivemos em vantagem, com eliminatória igualada. Acabámos por cometer uma vez mais erros que, a este nível, são impossíveis de lutar contra. Não há treinador algum que consiga ficar satisfeito depois de ver isto e depois de sofrer com isto.»

«Tem a ver mais com o momento que a equipa trabalhou. Trabalhou imenso, fez um jogo de coragem para ir em busca do resultado. Mas, depois, por erros individuais, por momentos que é difícil perceber, explicar ou compreender, voltámos a cometer erros que a este nível não são possíveis de cometer. E com isso acabámos por ser penalizados com o desfecho. Não podemos, em momento algum, sofrer golos como os que sofremos e o segundo golo do adversário é mau demais para o comportamento de uma equipa que se que quer a jogar a top e a jogar para outros objetivos. É difícil de explicar quando assim é.»

«Estarei ainda com eles [jogadores], falarei sobre isso, mas eles sabem que não é um problema de equipa, são alguns momentos em que não podemos ter desconcentração, desligar a atitude comportamental e quando acontece, ficamos mais expostos e a equipa sente isso de forma grande, porque não foi isto que trabalhámos e não merecíamos, porque a equipa fez três golos aqui. Não podemos dar dois golos ao adversário.»

«Não temos de ficar desconfiados, temos de trabalhar, dar o nosso máximo 90 minutos, 120 minutos. Quando desligamos por algum momento, a este nível principalmente pagamos caro. Espero que possamos corrigir estes erros.»

«Temos ambição do campeonato, lutar pelo quarto lugar, tentar chegar ao terceiro, é o objetivo nesta altura para fazer uma parte final em que temos muito para fazer e trabalhar. Há ainda muita coisa para fazer até ao fim do campeonato.»