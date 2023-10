Iván Fresneda vai estrear-se a titular pelo Sporting na partida contra a Atalanta, da segunda jornada do grupo D da Liga Europa. A partida arranca às 17h45 e pode acompanhá-la, AO MINUTO, aqui.



Além da entrada do lateral espanhol para o onze, Amorim faz mais duas alterações em comparação com o jogo em Faro: Paulinho volta à titularidade em detrimento de Edwards e Coates, depois de ter estado em dúvida, fica no banco e entra Matheus Reis para o seu lugar.



Por seu turno, a Atalanta muda apenas um atleta em relação à partida contra a Juventus: Kolasinac ocupa a vaga de Tolói.



AS EQUIPAS INICIAIS:



SPORTING: Adán, Diomande, Inácio e Matheus Reis; Fresneda, Hjulmand, Morita e Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Gyokeres e Paulinho;



Suplentes Sporting: Israel, Diogo Pinto, Coates, Edwards, Neto, Essugo, Catamo, Bragança, Esgaio, Eduardo Quaresma, Tiago Ferreira e Rodrigo Ribeiro;

ATALANTA: Musso, Scalvini, Djimsiti e Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Éderson e Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere e Lookman;



Suplentes Atalanta: Carnesecchi, Rossi, Tolói, Holm, Palomino, Pasalic, Muriel, Scamacca, Bakker, Adopo, Hateboer e Aleksey Miranchuk;