Francisco Trincão falhou o treino do Sporting desta quarta-feira e vai também falhar a receção à Atalanta devido a uma lesão que o avançado já arrastava há algum tempo. Segundo explicou Ruben Amorim, em conferência de imprensa, o próprio jogador escondeu a lesão da equipa técnica para poder continuar a ajudar a equipa.

«O Trincão já vinha com uma pequena dor ali, tem uma lesão, vai recuperar. Ele não disse nada a ninguém, depois nós começamos a perceber que algo não estava bem. Eu, que sou treinador dele, não reparei, mas a verdade é que ele já andava a arrastar uma dor na perna, não disse nada a ninguém. Tem uma lesão e agora vamos ter de limpar», explicou o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O avançado tem estado longe do seu melhor momento e Amorim adianta que a «baixa de rendimento» está relacionada com a lesão que o jogador manteve em segredo. «Deu mais sentido a certas coisas, como a baixa de forma, a baixa de rendimento, simplesmente o Trincão não estava nas melhores condições. Quis ajudar a equipa, não se protegeu a ele, protegeu a equipa. É por isso que eu gosto tanto do Trincão. Não só pelo talento dele, mas também pela forma como ele defende a equipa e não se defende a ele próprio», destacou ainda.