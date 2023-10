O avançado do Sporting Viktor Gyökeres foi convocado para o duplo compromisso da Suécia em outubro.

A seleção comandada por Janne Andersson vai defrontar a Moldávia (12 de outubro) num encontro particular e mede forças com a Bélgica (16 de outubro), em jogo do Grupo F da fase de qualificação para o Euro 2024.