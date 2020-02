Okan Buruk, treinador do Baseksehir, depois da derrota diante do Sporting (1-3), no Estádio de Alvalade, no jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa:

[Sobre o jogo]

- Depois do Sporting não ter tido bons resultados, esperávamos que começassem mal, mas marcando o golo no início ficaram com mais confiança e nós perdemos a nossa. Durante grande parte do jogo o nosso adversário esteve melhor. Tivemos 15 minutos bons, fizemos o golo, mas em 70, 75 minutos o nosso adversário esteve melhor e dou os parabéns ao Sporting.

[Eliminatória em aberto?]

- Este foi apenas o primeiro jogo, estamos à espera do segundo, faltam 90 minutos. Como o nosso adversário venceu aqui, nós também temos a oportunidade de os vencer em casa. No nosso terreno esperamos fazer as coisas bem. O golo mantém-nos dentro do jogo, precisamos de vencer por 2-0 no nosso terreno, vamos tentar fazer melhor.

[O que vai ter de mudar?]

- Temos de corrigir algumas coisas, temos de melhorar. Tínhamos algumas limitações na equipa, especialmente no ataque, mas o nosso maior problema hoje foi termos sofrido um golo muito cedo.

[Surpreendido com a forma como o Sporting jogou?]

- Perdemos muito duelos. Demos-lhes muito espaço, muitas oportunidades e o nosso adversário no meio-campo conseguiu fazer um bom jogo. Na segunda parte começámos melhor e criámos algum risco. Eles estavam num bom dia, o Sporting surpreendeu-nos. Fizemos uma análise longa sobre eles, mas fizeram um jogo muito melhor do que os jogos anteriores. Nós também deixámos que isso acontecesse. No segundo jogo vamos ser mais ofensivos, com mais dedicação e esforço.