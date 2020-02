Emanuel Ferro, adjunto de Silas, em conferência ed imprensa, depois da vitória do Sporting sobre os turcos do Baseksehir (3-1), em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa:

[Ficou a sensação de que o Sporting podia ter ganho por mais]

- Na verdade criámos muitas situações de golo, sobretudo na primeira, mas também na segunda parte. Tivemos o domínio completo na primeira parte, criámos muitas situações de golo e podíamos e devíamos ter concretizado mais, conseguido um resultado volumoso. Mas é um resultado positivo para nós.

[A que se deve a falta de eficácia?]

- Temos de pensar que marcamos três golos na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Foi uma boa taxa de concretização, mas face ao volume de jogo e aos 17 remates que fizemos durante o jogo, podíamos ter marcado, mais, é verdade. Mas três golos dão-nos uma boa perspetiva. Queremos sempre mais, mas falhou o momento final. Esta equipa também tem qualidade, teve ótimos resultados na fase de grupo, hoje não teve muitas oportunidades, mas por mérito nosso.

[O golo consentido em casa condiciona a estratégia para o segundo jogo?]

- A estratégia para a segunda mão será a mesma, sabemos que vai ser muito difícil. Seria também com o 3-0. Sofrendo um golo, a conjuntura será diferente. Pode ser um resultado enganador, é um adversário forte, tem jogadores de muita qualidade, muito experientes, jogadores que em momentos cruciais podem mudar o rumo do jogo. Foi um jogo bom, podíamos ter evitado sofrer o golo. Foi um penálti que preferíamos não ter sofrido. Mas marcamos três golos. Podíamos ter sido mais eficazes, mas fica uma ideia positiva.

[Melhor exibição da temporada? 4x2x3x1 é para manter?]

- Já fizemos algumas boas exibições com resultados diferentes. Hoje foi uma boa exibição e conseguimos ganhar. Não vale a pena estar a comparar. O sistema tático foi o de hoje, mas depois mudámos para um 4x3x3, o que acabou por melhorar o jogo da equipa na segunda parte. Temos de saber adaptar-nos. Foi isso que aconteceu. Não nos queremos agarrar a nada, queremos pensar jogo a jogo.

[Estava à espera de um adversário mais difícil?]

- O adversário é o mesmo que perspetivámos antes do jogo. Sabemos que o futebol é assim, o resultado faz-se nos 90 minutos e esta eliminatória é a duas mãos. Hoje conseguimos controlar bem o jogo, queremos também controlar a segunda mão, mas o valor do adversário é inquestionável. Sabemos que tem jogadores perigosos, com muita capacidade. A segunda mão vai ser muito difícil.

[Um resultado que dá alento para o jogo com o Boavista?]

- O futebol tem esta característica, cada jogo é uma oportunidade para fazer melhor. O Sporting entra em cada jogo para ganhar, não muda nada de um jogo para o outro. É sempre bom ganhar, o público mobiliza-se. Hoje os adeptos foram importantes para nós, domingo também vão ser.

[Sporar estreou-se a marcar]

- A solução que resultou hoje, pode ser uma solução para o futuro. Q ueremos que a equipa valha pelo coletivo. Tivemos uma equipa muito equilibrada na primeira parte e na segunda também, a defender com as linhas mais baixas. Os jogadores que marcaram foram importantes, mas houve outras ações decisivas no jogo que levaram a que o resultado fosse positivo para nós. Os golos vão surgir com naturalidade, como aconteceu hoje.

[Vietto fez de Bruno Fernandes?]

- O Vietto parece-se com o Vietto. Não vamos destacar um jogador ou outro, a equipa valeu pelo coletivo. Naturalmente que com um jogo de qualidade, merece o contributo de cada um.