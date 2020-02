Bruno Lage, treinador do Benfica, depois do empate com o Shakhtar Donetsk (3-3) e da consequente eliminação na Liga Europa:

[Época falhada a nível europeu?]

- Sim, tínhamos ambições de passar a fase de grupos da Liga dos Campeões e depois seguir em frente na Liga Europa.

[O que muda com o Benfica e FC Porto fora da Europa?]

- Vamos ter mais tempo entre os jogos, há uma maior concentração, mais tempo para aprimorar uma ou outra situação.

[Adeptos exibiram lenços brancos no final do jogo, sente que tem o lugar em risco?]

- Entre mim e vós há duas coisas que nunca vamos fugir delas, A primeira é a morte, a segunda são os impostos. A vida de treinador é assim. É a nossa vida. Depois de um mês fantástico, já é posto de lado. Há três coisas certas: a morte, os impostos e um treinador ser despedido.

[Quatro equipas portuguesas eliminadas, merece reflexão?]

- A reflexão é sobre aquilo que é nosso. Fizemos um grande jogo e devíamos ter mantido o controlo, Não o fizemos, permitimos algumas oportunidades ao adversário e marcaram. A reflexão sobre o futebol português não sou eu que a tenho de fazer.