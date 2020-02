Bruno Lage, treinador do Benfica, depois do empate diante do Shakhtar Donetsk (3-3), no Estádio da Luz, que ditou a eliminação da Liga Europa:

[Benfica deixou boa imagem esta noite?]

- Acho que sim, a nossa intenção era seguir em frente, acho que fizemos aquilo que tínhamos previsto até aos 3-1. Tínhamos de ter o controlo com bola, durante 70 minutos fizemos aquilo que equipas como o Shakhtar não gostam de fazer, que é passar muito tempo a defender. O nosso adversário passou muito tempo sem bola, criámos muitas oportunidades na primeira parte e podíamos ter conseguido outro resultado. Voltámos a entrar fortes na segunda parte, fizemos o 3-1, mas depois há erros que cometemos aqui e na primeira mão que não podem acontecer. Lá sofremos o 2-1, depois do 1-1, aqui a mesma coisa. 1-0, a eliminatória era nossa, deixámos empatar. Depois chegámos ao 3-1 e permitimos novo golo. Tivemos sempre de ir à procura do resultado, enquanto o Shakhtar teve muito pouco tempo em que teve de ir à procura do resultado. Depois do 3-2, começámos a precipitar. Coloquei mais um homem na frente para ver se chegámos ao golo que precisávamos. Acho que merecíamos mais. Da mesma forma que quando ganhamos ficamos felizes, hoje não ganhamos, estamos tristes. Sentimos que podia ter vindo para o nosso lado, não foi, parabéns ao adversário.

[Opção por Dyego Sousa em detrimento de Vinícius?]

- Foi uma opção minha.

[O Benfica continua a sofrer muitos golos]

- Concedemos algumas oportunidades, não vou dizer o que se passa, mas estamos atentos ao problema. É um facto que temos marcado golos e depois de os termos marcado, temos sofrido. Foi assim nos dois jogos com o Shakhtar. Com o Braga sofremos perto do fim, no FC Porto, com 1-1 , acabámos por cair com um penalti. A nossa energia tem de ser essa, temos de perceber que o que fizemos hoje deixa-nos satisfeitos em termos ofensivos, mas temos de continuar a ver esse problema e concentrar-nos nas doze finais que faltam para o campeonato e na final da Taça de Portugal.