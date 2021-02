Diogo Gonçalves, jogador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após o empate com o Arsenal, na primeira mão dos 16-avos de final da Liga Europa.

«O Arsenal entrou mais forte do que nós, mas reagimos e no final fizemos um bom jogo e está tudo em aberto para a segunda mão.»

[sobre o sistema de três centrais]

«Tenho de estar apto para ajudar, como o mister quiser, quer seja com uma defesa a quatro ou a cinco.»

[esperava jogar mais esta época?]

«Somos um grupo grande, todos com grande qualidade e cabe ao mister decidir. Também não é fácil ter de decidir, com tanta qualidade no plantel.»