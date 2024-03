Otamendi diz que se sente importante e feliz no Benfica. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rangers, o defesa afirmou que, por agora, quer continuar de águia ao peito.

«É sempre bom sentir-me importante. O Benfica sempre me deu o melhor, estou a desfrutar, gosto de estar cá. Quando estás feliz, tens mais vontade de trabalhar de ganhar, estou feliz aqui e quero continuar aqui», começou por dizer.

Nas mesmas declarações, Otamendi revelou que ainda não sabe se vai ou não terminar a carreira no Benfica. O central argentino diz que isso vai depender da forma como se vai sentir fisicamente, mas que a decisão vai ser tomada com a sua família.

«Isso depende de como me sentir a nível físico. Por agora sinto-me bem, com vontade, com entusiasmo. Isso ajuda a continuar a competir na Europa, frente a equipas boas. Vou queimando etapas, cuido-me bem. Tenho mais um ano de contrato, vou queimando etapas. Depois vou decidir com a minha família», afirmou o campeão do mundo pela Argentina em 2022.