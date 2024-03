Nicolás Otamendi renovou com o Benfica até 2025, mas, ainda antes de estender a ligação aos encarnados, foi associado a um regresso à Argentina, para reforçar o River Plate.

O defesa-central de 36 anos reconhece que é adeptos dos «millonarios», porém, não tenciona regressar ao futebol argentino.

«Estou muito bem aqui, muito confortável aqui [no Benfica]. Renovei por mais dois anos. É verdade que sou adepto do River desde muito jovem, tenho uma grande paixão, mas procuro viver o dia a dia. Neste momento, estou a desfrutar do Benfica, da Europa. A minha família está muito confortável aqui em Portugal. Estou aqui há muitos anos e está cada vez mais difícil para mim voltar à Argentina, pela idade e porque os meus filhos também nasceram aqui na Europa. E a Argentina não está muito bem agora. Claro que gostaria de estar perto da minha família, mas é muito complicado devido à situação da Argentina», afirmou o capitão do Benfica em entrevista à DSports.

Otamendi manifestou ainda a vontade de estar presente nos Jogos Olímpicos, que vão decorrer entre 26 de julho e 11 de agosto, em Paris.

«Tudo o que seja relacionado com a seleção argentina, qualquer um quer estar presente. Obviamente que é um título que me cria ilusão e motiva. Seria um sonho. Oxalá que sim, mas será uma decisão de Javi [Mascherano], porque obviamente todos queremos estar. Estarei sempre disponível para vestir a camisola da seleção, seja nos Jogos Olímpicos ou na Copa América», vincou.

Otamendi, refira-se, está há quatro temporadas no Benfica. Em 2023/24, soma 39 jogos, três assistências e dois golos.