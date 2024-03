Declarações do treinador do Benfica, Roger Schmidt, à SIC Notícias, após o empate ante o Rangers (2-2), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa:

«Penso que fizemos um jogo muito bom. Era muito difícil, porque o adversário, em dois momentos, marcou dois golos, sempre em fases do jogo em que estávamos muito bem no jogo. Não foi um jogo fácil, no entanto acho que mostrámos bom futebol, criámos muitas ocasiões. Em condições normais, tens de ganhar este jogo. Não fomos tão eficazes na área, tão diretos como podíamos ter sido. Mas no computo geral, se virem a exibição, penso que jogámos muito bem.»

«Para este jogo, não foi um bom resultado, porque fomos muito melhores do que eles, tivemos muito mais ocasiões do que eles. Em condições normais, temos de ganhar este jogo. Estava 2-1 ao intervalo, no entanto penso que fomos a melhor equipa.»

[O que é preciso fazer diferente no segundo jogo:] «Temos de ser eficazes.»