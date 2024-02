António Silva e João Neves são titulares no Benfica esta quinta-feira apesar do momento difícil que passam junto das respetivas famílias. Os dois jogadores formados no clube são primeiras opções de Roger Schmidt para o segundo embate com o Toulouse, agora em França, para o jogo da segunda mão do play-off de qualificação para os oitavos de final da Liga Europa.

O central recupera o lugar no eixo defensivo, ao lado de Otamendi, depois de ter sido poupado na goleada que o Benfica impôs ao Vizela no último jogo da Liga. Em comparação com este último jogo, destaque também para o regresso de Di María que tinha cedido a posição a Tiago Gouveia.

Aursnes, tal como no último jogo, volta a ficar no banco.

O Toulouse, por seu lado, repete exatamente o mesmo onze do jogo da primeira mão.

Recordamos que o Benfica parte para este jogo em vantagem depois de ter vencido, no Estádio da Luz, por 2-1.

As equipas oficiais:

BENFICA: Trubin; Bah, António Silva, Otamendi e Morato; João Neves e João Mário; Di María, Rafa e Neres; Tengstedt.

Suplentes: Samuel Soares, André Gomes, Aursnes, Tomás Araújo, Carreras, Florentino, Kökcü, Rollheiser, Tiago Gouveia, Marcos Leonardo e Arthur Cabral.

TOULOUSE: Restes; Desler, Nicolaisen, Logan Costa, Moussa Diarra; Spierings, Sierro, Donnum, Gboho, Suazo; Dallinga.

Suplentes: Domínguez, Lacombe, Cissoko, César, Kamanzi, Magri, Schmidt, Skyttä, Cásseres, Keben e Babicka.