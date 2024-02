O Toulouse enviou esta quarta-feira uma carta ao presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, a queixar-se dos alegados maus-tratos que os adeptos do emblema francês receberam das autoridades portuguesas no jogo frente ao Benfica, no Estádio da Luz.

Logo no dia a seguir ao encontro, o clube relatou ter recebido várias queixas dos seus apoiantes e encorajou-os a reportar o assunto a quem de direito.

Ora, além de Ceferin, também o presidente da Associação Europeia de Clubes recebeu uma participação da equipa gaulesa.

«Após uma cuidadosa recolha dos testemunhos, enviámos hoje [quarta-feira] uma carta oficial ao Sr. Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, e ao Sr. Nasser Al-Khelaifi, presidente da ECA. Esta carta expressa a nossa profunda indignação e relata as múltiplas violências sofridas pela nossa comunidade nessa noite, as quais afetaram indiscriminadamente mulheres e homens, bem como menores, meninas e meninos», lê-se, na nota.

Na mesma nota, o Toulouse encoraja ainda os adeptos a reportarem os factos ao Ministério Público francês, assim como à polícia gaulesa, e à Inspeção-Geral da Administração Interna portuguesa.