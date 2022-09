Cristiano Ronaldo é titular no encontro do Manchester United em casa do Sheriff, partida da segunda jornada do grupo E da Liga Europa. O internacional português repete assim a presença no onze inicial de Ten Hag depois de já ter alinhado de início no duelo com a Real Sociedad, referente à primeira jornada da competição.



«É sobre escolher a melhor equipa para cada jogo. Temos uma boa equipa e qualquer um pode jogar. Temos de ganhar este jogo e de jogar bem», começou por dizer, em declarações aos meios red devils.



«Dar aos adeptos o que eles querem? Não é sobre os adeptos. Trata-se de escolher a melhor equipa e de tomar as decisões necessárias», concluiu, encerrando o tema acerca do internacional português.



Lembre-se que o Man. United não jogou no fim de semana, uma vez que todos os jogos da Premier League foram adiados devido à morte da Rainha Isabel II. Além disso, Martial e Rashford não podem ser opções para o técnico neerlandês devido a lesão.