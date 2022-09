A EA divulgou, esta segunda-feira, o top de 23 futebolistas com melhor pontuação no FIFA 23, a nova versão do videojogo de futebol, com um português na lista: Cristiano Ronaldo.

No topo da tabela há cinco jogadores com uma nota global de 91, sendo que os nomes que aparecem na parte final desta lista chegam à pontuação de 88.

O FIFA 23 tem lançamento previsto para 30 de setembro.

Veja todos os nomes deste top-23 na galeria associada.