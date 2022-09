O futebolista brasileiro Neymar foi convidado a definir numa só palavra cinco nomes que têm marcado o futebol mundial nas últimas duas décadas e, de forma curiosa e em jeito de brincadeira, acabou por rotular Messi, Ronaldo e Luis Suárez da mesma forma.

«Harry Kane? Inteligente. Benzema? Clássico. Messi? Génio. Cristiano Ronaldo? Génio. Luis Suárez? Génio», disse Neymar, entre algumas gargalhadas, em entrevista à DAZN.

Neymar, que jogou com Lionel Messi no Barcelona e é agora seu colega no Paris Saint-Germain, tem também, no clube francês, quatro colegas portugueses: Vitinha, Danilo, Renato Sanches e Nuno Mendes e deixou um elogio a este último, quando questionado por ele.

«Nuno! Tinha muitas coisas a dizer sobre ele. Força», afirmou.