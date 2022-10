O golo do internacional macedónio Enis Bardhi, no Trabzonspor-Mónaco, na quinta-feira, foi eleito o golo da quarta jornada da Liga Europa, revelou esta sexta-feira a UEFA.

Bardhi foi distinguido pelo golo de livre direto, em que fez passar a bola por baixo da barreira num lance estudado, para o 3-0 no marcador aos 57 minutos. A equipa turca viria a vencer o encontro por 4-0.

Bardhi superou a concorrência de Alexander Sorloth pelo golo no Real Sociedad-Sheriff, de Joey Veerman no PSV Eindhoven-Zurique e de Emiliano Martínez no Feyenoord-Midtjylland.