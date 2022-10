No terreno do Betis, onde empatou a uma bola, José Mourinho apresentou uma dupla de avançados composta por Andrea Belotti e Tammy Abraham, mas o rendimento dos atacantes da Roma não agradou ao técnico português, que estava em desvantagem ao intervalo.

No segundo tempo, Belotti marcou logo aos 53 minutos e fez o 1-1 final. Ora, após o jogo, Mourinho explicou que teve de dar um sermão aos avançados no balneário, dada a fraca exibição na primeira parte.

«Belotti e Abraham foram desastrosos no primeiro tempo, eles saíram para intervalo com as orelhas vermelhas, gritei-lhes porque não fizeram o que eu pedi. Tive uma conversa bem merecida com eles no balneário e depois foram fantásticos no segundo tempo, não só pelo golo», disse o special one.

O técnico criticou ainda o modelo da Liga Europa, já que a Roma poderá, na melhor das hipóteses, ficar em segundo no grupo, e aí vai disputar um play-off com um dos terceiros classificados da Liga dos Campeões.

«Vão chegar todos os tubarões fracassados ​​da Liga dos Campeões e parece que vêm grandes clubes. Não deveriam vir. Mas é a realidade», atirou.