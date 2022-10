Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Rashford, Antony ou Jadon Sancho.

Um ataque destes teria talento suficiente para marcar praticamente a qualquer equipa do mundo, ainda mais ao atual sexto classificado do campeonato cipriota. No entanto, foi um herói improvável a dar a vitória esta noite ao Manchester United, na receção ao Omonia (1-0), em jogo do grupo E da Liga Europa: Scott McTominay.

E o principal responsável pelo resultado «magro», verdade seja dita, foi Uzoho, o guarda-redes da equipa do Chipre. Isso e a ineficácia dos red devils.

Além de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, também Diogo Dalot foi titular na equipa de Erik ten Hag. Os dois primeiros, diga-se, tiveram várias oportunidades para marcar, mas numa noite mais desinspirada em frente à baliza, nenhum deles teve arte e engenho para fazer balançar as redes.

Até que ao minuto 90+3, já no chamado «chuveirinho», Scott McTominay, que havia entrado há pouco mais de dez minutos, foi mais persistente do que toda a gente e conseguiu bater Uzoho.

Com este resultado, o Manchester United segue no segundo lugar do grupo, a três pontos da líder Real Sociedad. Os espanhóis venceram em casa o Sheriff Tiraspol (3-0) e garantiram, no mínimo, a qualificação para o play-off da próxima ronda. O Sheriff é terceiro, o Omonia é último.