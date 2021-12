O Sp. Braga publicou esta quinta-feira nas redes sociais um vídeo motivacional a lançar o determinante jogo com os sérvios do Estrela Vermelha de Belgrado que pode ditar o futuro dos guerreiros minhotos na Liga Europa.

A equipa liderada por Carlos Carvalhal está no segundo lugar do Grupo F, com menos um ponto do que o Estrela Vermelha e mais um do que Midtjylland e, com uma vitória nesta quinta-feira, pode fechar a fase de grupos no primeiro lugar.

Com a voz de Ricardo Horta em fundo, o vídeo percorre os vários êxitos da equipa ao longos dos últimos anos, «de Atenas a Dublin, de Moscovo a Istambul, de Belgrado a Sevilha», para terminar com um aviso: «Depois não digam que não sabiam».

Ora veja: