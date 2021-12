Na antevisão à visita ao terreno do Sp. Braga, o treinador do Estrela Vermelha, Dejan Stankovic, lembrou José Mourinho, com quem trabalhou enquanto jogador no Inter de Milão.

«É um dia para fazer mais, para alcançar sucesso. Isto é como uma final para nós e, como Mourinho dizia, as finais são para ser ganhas», vincou.

Apesar da vitória caseira (2-1) diante dos minhotos na primeira jornada da fase de grupos, Stankovic notou que o jogo desta quinta-feira vai ter contornos distintos.

«Esta é uma equipa diferente da de setembro, cheia de confiança que se vê no campo. Temos as nossas forças para fazer um bom resultado, esperamos muita pressão do rival, mas teremos de responder com boa organização para fazer o nosso melhor», disse.

O técnico sérvio admitiu que esta é «uma boa oportunidade» para o emblema sérvio «seguir para uma fase importante».

«Vamos procurar fazer um bom jogo, sem ser à defesa, queremos dar respostas ofensivas. Temos de ser corajosos perante os perigos do Sporting de Braga, mas também no capítulo ofensivo», referiu.

Stankovic assumiu também que a equipa deve ser «paciente» quando o Sp. Braga estiver em posse e «com boa organização em todos os momentos».

«Foi assim em Belgrado e conseguimos as nossas oportunidades. Agora é a mesma coisa, mas temos de estar preparados para um Sporting de Braga que está mais forte do que estava em Belgrado», notou.

O Estrela Vermelha é primeiro classificado do grupo, com 10 pontos, mais um do que o Sp. Braga. A partida desta quinta-feira, agendada para as 20h00, define o futuro dos dois conjuntos na prova.