O treinador adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, rejeitou que os leões tenham maior responsabilidade na Liga Europa devido à situação menos positiva que vivem nas competições nacionais.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida com o Istambul Basaksehir, da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, o técnico de 41 anos diz que a equipa leonina trabalha sempre para satisfazer os adeptos.

Se o cenário fosse diferente nas competições nacionais, a responsabilidade não seria diferente: não é maior nem menor do que os jogos na Liga. Esta competição conta com grandes equipas, só jogos nos quais clubes como o Sporting têm de estar perfilados para ter o melhor desempenho. A nossa qualidade amanhã [quinta-feira] vai ser de acordo com os pergaminhos do clube nas competições europeias», garantiu.

«Quando entramos num clube como o Sporting sentimos todos os dias em satisfazer os nossos adeptos, e fazemos isso sempre. A responsabilidade de estar aqui é enorme, de jogar num clube como o Sporting, e em competições de grande valia. As respostas têm de ser dadas sempre, todos os dias, só assim se constroem grandes equipas. A responsabilidade é sempre máxima.»

Emanuel Ferro deixou ainda elogios ao adversário: «Amanhã vamos encontrar um adversário que tem jogadores com grande experiência, são jogadores que podem definir momentos do jogo a favor deles, mas nós também temos as nossas valias.»