O treinador do Sevilha, Julen Lopetegui, afirmou esta quinta-feira que os andaluzes vão dar tudo por tudo para conquistar a Liga Europa, na final a jogar em Colónia, na Alemanha, ante o Inter de Milão.

«Vamos deixar a vida em campo, que não tenham a mínima dúvida», afirmou Lopetegui, em conferência de imprensa de antevisão, deixando essa garantia aos adeptos do Sevilha.

Pela frente está um Inter que, nas meias-finais, goleou o Shakhtar Donetsk por 5-0. E é a grande capacidade ofensiva dos italianos, orientados por Antonio Conte, que Lopetegui antecipa.

«É uma equipa completa, com grandíssimos jogadores, com uma maneira de jogar concreta, capaz de atacar muito e de não conceder ocasiões. Temos de ser uma equipa completa. Entender o que se passa em cada momento do jogo», atentou o ex-técnico do FC Porto.

Também Conte já antecipou a final, dizendo que «a história é escrita pelo vencedor».

O Sevilha-Inter joga-se a partir das 20 horas de sexta-feira e tem arbitragem do holandês Danny Makkelie.