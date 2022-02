Maurizio Sarri, treinador da Lazio de Roma, comentou desta forma a derrota da sua equipa frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

«Fizemos um bom jogo, contra uma equipa forte, uma equipa que se bateu com a Juventus e o Milan na Champions, por exemplo. Jogamos num estádio difícil e demonstrámos personalidade. Tivemos oportunidades para marcar mais golos. No segundo tempo, podíamos ter estado um pouco melhor. Mesmo assim, estivemos perto do 2-2.»

«Fica um pouco um amargo de boca pelo resultado, mas agora vamos pensar no jogo com a Udinese e logo encararemos o jogo da segunda mão com o FC Porto.»

«Não temos outro avançado com as caraterísticas do Immobile, utilizámos jogadores com outras caraterísticas, mas tivemos cinco oportunidades de golos claras, penso que é um bom sinal.»

«Penso que a defesa esteve bem, perante um adversário difícil. No segundo golo do FC Porto, não quero tirar mérito ao Toni Martínez, mas houve um desvio involuntário do Luiz Felipe, penso que a bola ia quatro metros para fora e assim a foi ao ângulo.»