Declarações de Brendan Rodgers, treinador do Leicester, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (3-3) frente ao Sp. Braga, suficiente para garantir o apuramento para a próxima fase:

[Resultado justo?] «Sim, penso que o Braga foi melhor equipa na primeira parte, começou melhor. Estávamos muito lentos. Na segunda parte acelerámos o ritmo e acabamos por merecer este ponto somado».

[Entrada de Maddison e Vardy foram a chave?] «Foram decisivos. Depois da entrada deles mudámos a estratégia. São jogadores muito talentosos, que fizeram a diferença no jogo».

[Estas são as equipas mais fortes do grupo?] «Sim, penso que sim. São as duas equipas mais fortes. o Braga é uma excelente equipa, depois de perder em nossa casa fez uma excelente partida, orientada poe um excelente treinador. Penso que, de facto, são as equipas mais fortes do grupo».

[Qualificação para a próxima fase] «Estamos muito felizes pela qualificação para a próxima fase. A nossa ambição é vencer este grupo. O mais importante é a qualificação, mas queremos ficar em primeiro no grupo».

[Apuramento europeu pode ajudar no regresso às competições internas?] «Ficámos desapontados depois do jogo com o Liverpool, mas depois do jogo de hoje esperamos voltar a demonstrar o nosso valor na Premier League e estar ao nosso melhor».

«É a minha primeira vez aqui em Braga, o estádio é muito bonito e é um prazer estar cá. Obrigado a todos pelo disponibilidade».