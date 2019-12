O Basaksehir Istambul, adversário do Sporting nos 16 avos de final da Liga Europa, goleou o Kasimpasa de Ricardo Quaresma por 5-1, em jogo da 17.ª jornada da liga turca. Um demonstração de força da equipa da capital que não perde desde agosto e está agora a apenas um ponto do líder Sivasspor.

Confira a FICHA DO JOGO

Uma goleada que começou a ganhar forma com um golo de Demba Ba, logo aos 2 minutos, e que foi dilatada, quatro minutos depois por Enzo Crivelli. A superioridade do Basaksehir foi reforçada até ao intervalo com mais dois golos em dois minutos, primeiro com um autogolo de Jorge Fernandes (27m), logo a seguir com o segundo golo de Deba Ba (28m).

Já na segunda parte, aos 63 minutos, Eljero Elia elevou a vantagem da equipa da casa até à mão cheia de golos, antes de Ricardo Quaresma marcar golo de honra dos visitantes, aos 66, na conversão de uma grande penalidade.

Com este resultado volumoso, o Basaksehir fica a apenas um ponto do líder Sivasspor que, este domingo, recebe o Goztepe.

Confira a classificação da liga turca

Recordamos que o Basaksehir visita Alvalade a 20 de fevereiro e recebe o Sporting a 27 do mesmo mês.