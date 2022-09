Pela segunda vez em 2022/23, Cristiano Ronaldo foi titular num jogo do Manchester United, que voltou a perder ao fim de quatro vitórias com que se reergueu após uma derrota pesadíssima por 4-0 com o Brentford, no tal último jogo (e primeiro da época) e que CR7 tinha sido opção inicial de Erik Ten Hag.

Num dia marcado pela morte da Rainha Isabel II, Old Trafford cumpriu um minuto de silêncio, teve bandeiras a meia-haste três equipas - a de arbitragem incluída - com fumos negros. No final, a equipa inglesa perdeu em Old Trafford por 1-0 com a Real Sociedad.

Ronaldo, que esteve em campo nos 90 minutos, ainda chegou a a introduzir a bola na baliza da equipa espanhola (35m), mas o avançado estava em posição irregular no momento do passe de Dalot, o outro português no onze.

Depois de uma primeira parte sofrível, o Man United regressou para a etapa complementar com alterações: Dalot não regressou e Bruno Fernandes, em dia de 28.º aniversário, foi chamado ao jogo.

Ronaldo ensaiou vários remates, não andou longe do golo mas o balanço de mais uma noite sem marcar só pode ser um: desinspirado.

Pelo meio, a Real Sociedad chegou ao golo da vitória aos 59 minutos: Maguire fez penálti por mão na bola após um remate de David Silva e Brais Méndez não desperdiçou a oportunidade para marcar e dar à Real Sociedad uma vitória histórica e importantíssima para as contas do Grupo E da Liga Europa.

No outro jogo do grupo, os moldavos do Sheriff Tiraspol foram a Chipre vencer o Omonia por expressivos 3-0.

À mesma hora, no Grupo F, a Lazio venceu em casa o Feyenoord por 4-2. Luís Maximiano viu do banco a equipa italiana construir uma vantagem de quatro golos em pouco mais de uma hora com golos de Luis Alberto, de Felipe Anderson (ex-FC Porto) e de Matías Vecino a dobrar. Santiago Giménez, também com dois golos, não conseguiu mais do que atenuar ligeiramente as dores dos neerlandeses. Neste grupo, o Sturm Graz bateu o Midtjylland (adversário do Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Champions) por 1-0.

No Grupo G, o Nantes derrotou em casa o Olympiakos por 2-1, resultado que também se verificou no Friburgo-Qarabag, favorável aos alemães.

Também à mesma hora, o duelo entre campeão da Hungria (Ferencváros) e da Turquia (Trabzonspor) caiu para o lado dos húngaros, que levaram a melhor por 3-2, pese embora terem estado a jogar em inferiodade numérica desde o minuto 16. O Fevencvários está na frente do Grupo H juntamente com o Mónaco, que foi à Sérvia vencer o Estrela Vermelha por 1-0. Embolo, de penálti, marcou o único golo do jogo. O ex-Sporting Gelson não saiu do banco.