Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, em declarações à BT Sport, após a derrota frente ao Villarreal, nos penáltis, na final da Liga Europa:



«O balneário está desiludido. Isto é o futebol. Às vezes tudo se decide num pontapé e essa é a diferença entre ganhar e perder. Temos de aprender com este jogo e com o que estamos a sentir para que não aconteça outra vez. Não jogámos tão bem como podemos. Começámos bem, mas eles marcaram no primeiro remate à baliza. É frustrante sofrer um golo de um lance de bola parada.



Pressionámos e conseguimos marcar. Depois do empate, não controlámos o jogo nem dominámos como queríamos. Eles dificultaram a nossa tarefa, fecharam os espaços apesar de termos tido mais bola. Não criámos muitas oportunidades. Este não é o momento de apontar o dedo, mas quando não conquistas um troféu, é porque não fizeste tudo bem. Estamos a melhorar e cada vez mais perto de ganhar. Ficámos a um remate de ganhar um troféu.

Temos o desejo de voltar no próximo ano e de melhorar. Se esta época foi de sucesso? Não. Temos de melhorar, é simples. Fizemos uma boa temporada, depois de um início difícil. Não tivemos pré-época e perdemos três dos primeiros seis jogos. Encurtámos a diferença para o topo na Liga e chegámos a esta final. Mas é preciso ganhar as finais para as épocas serem boas.

Sentimos falta do Fred e do Harry [Maguire] hoje. Temos uma equipa forte e competitiva com um bom espírito. Agora é hora de analisarmos toda a época.»