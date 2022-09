O Olympiakos está em maus lençóis no grupo G da Liga Europa. Depois da derrota em França, o campeão grego voltou a perder, desta feita na receção ao Fribugo (3-0).



James Rodríguez, o mais recente reforço do clube do Pireu, a assistiu da bancadas ao início de jogo horrível da sua nova equipa. Logo aos cinco minutos, os germânicos abriram a contagem graças a um golo de Hofler a passe de Grifo.



Volvidos vinte minutos, Gregoritsch fez o 2-0 e praticamente atirou a equipa de Coberan ao tapete. Logo a abrir a segunda metade, o avançado austríaco bisou e fixou o resultado final.



No outro jogo do grupo o Qarabag recebeu e venceu o Nantes pelo mesmo resultado 3-0. Em 12 minutos, a formaçao azeri fez três três golos todos por jogadores diferentes: marcaram Owusu, Zoubir e Jankovic.



O Friburgo lidera o grupo G com seis pontos enquanto Nantes e Qarabag têm três pontos cada. Por sua vez, o Olympiakos continua sem pontuar.