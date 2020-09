O treinador do Rio Ave, Mário Silva, fez a antevisão do duelo frente aos bósnios do FK Borac, a contar para a segunda eliminatória da Liga Europa, e preferiu dividir o favoritismo.



«É um jogo em que é difícil falar em favoritos. Sabemos que o momento das equipas não é mesmo e tudo pode acontecer. As probabilidades são 50/50, mas queremos fazer com que em jogo sejamos superiores perante um adversário que nos vai criar dificuldades», disse o técnico dos vilacondenses.



O FK Borac soma já nove jogos oficias esta época e Mário Silva alertou que «em termos de dimensão física é uma equipa forte» e tem «jogadores perigosos ofensivamente». «Em termos defensivos tem algumas lacunas que vamos tentar explorar. Se conseguirmos controlar o jogo com bola tudo se tornará mais fácil», admitiu.



O treinador do Rio Ave mostrou estar satisfeito com «a qualidade do plantel» que tem à disposição, «com muitos elementos com experiência internacional, o que pode ser preponderante nestes jogos».



O Rio Ave defronta o FK Borac esta quinta-feira, pelas 19h00, em Banja Luka, numa eliminatória que será jogada apenas a uma mão.