O Sevilha está apurado para as meias-finais da Liga Europa!



Depois de ter desperdiçado dois golos de vantagem em Old Trafford, o Manchester United não fez melhor no sul de Espanha. Sem Bruno Fernandes, os red devils foram uma sombra da equipa que têm sido nos últimos meses e caíram com estrondo (3-0)!



A somar à má exibição, os ingleses cometeram erros infantis. Inadmissíveis a este nível. Logo aos oito minutos, De Gea fez um passe "à queima" para Maguire, o inglês perdeu a bola e En-Nesyri aproveitou a oferta para colocar o Sevilha em vantagem.



Embalados pelo ambiente no Ramón Sánchez-Pizjuán, andaluzes dominaram totalmente a primeira parte e desperdiçaram, pelo menos, duas excelentes ocasiões para fazer o 2-0. Além disso, a equipa de arbitragem portuguesa liderada por Artur Soares Dias ainda anulou, com recurso ao VAR, um golo a Ocampos após uma perde de bola dos red devils no seu meio-campo.



Ten Hag não gostou da primeira parte, naturalmente, e trocou Wan-Bissaka por Shaw, colocando Dalot na direita, e substituiu o apagadíssimo Sancho por Rashford. Porém, o United não melhorou e viu o Sevilha marcar o 2-0 no arranque da segunda parte. Rakitic bateu o canto, Badé elevou-se mais alto que a defesa adversária e fez a bola passar por cima de De Gea e entrar na baliza dos de Manchester.



Os ingleses tinham uma montanha, semelhante à que o Sevilha teve pela frente na primeira mão, para escalar. E não foram capazes. Além de um remate de Casemiro e um livre de Eriksen, os red devils foram curtos e não estiveram à altura da exigência do encontro. O exemplo maior foi David De Gea que fez uma exibição paupérrima - ofereceu, de forma incrível, o 3-0 a En-Nesyri depois de uma abordagem ridícula com os pés.



Avança o Sevilha, "rei" da Liga Europa.