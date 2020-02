Na véspera da segunda mão da eliminatória, Luís Castro revelou que não gostou de ouvir as pessoas dizerem que o Shakhtar Donetsk só conseguiu vencer o Benfica, na Ucrânia, porque os encarnados estavam em crise.

Na sala de imprensa do Estádio da Luz, o técnico português da formação ucraniana reclamou o mérito para a sua equipa e defendeu que o adversário não atravessa uma fase negativa.

«Não vejo tantos pontos fracos [no Benfica] como as pessoas dizem. Disse no jogo lá [na Ucrânia] que duvido muitos das crises dos clubes grandes, acredito sim que há períodos mais complexos. É diferente apanhar Sp. Braga, FC Porto e Shakhtar do que três equipas de nível não tão forte. Porque é que o Benfica não pode perder com o FC Porto, uma equipa candidata ao título, com o Sp. Braga, que dizem ser a equipa que pratica melhor futebol em Portugal, e com o Shakhtar, uma equipa que estava na Champions?», questionou.

«Crise? Perder com equipas que toda a gente reconhece que são fortes? Para mim crise é perdermos contra equipas que estão para descer de divisão e do fundo da tabela. A mim custou-me ouvir dizerem que ganhámos ao Benfica porque eles estão em crise. Nós também jogamos, existimos e lutamos pelo resultado, temos de ser respeitados. Ganhámos o primeiro jogo porque fomos mais competentes», atirou, revelando ainda que Alan e Kovalenko são dúvidas para o encontro desta quinta-feira, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.