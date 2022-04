Declarações de Abel Ruiz, avançado do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a vitória (1-0) frente ao Rangers em jogo dos quartos de final da Liga Europa:

«Estou muito feliz, acho que fizemos um grande jogo. O objetivo de um avançado é marcar, é importante para mim, mas o mais importante é que conseguimos a vitória e temos uma vantagem de um golo».

[Jogo difícil na 2.ª mão?] «São duas equipas muito iguais, que gostam de ter bola, de jogar futebol. Foi um jogo muito competente, o Rangers é uma equipa muito boa. Vai ser muito difícil lá, temos a experiência do jogo de há dois anos, vai ser até ao último minuto».

[Mais espaço para marcar na Liga Europa do que no campeonato português?] «Para mim é o mesmo, tento marcar sempre, mas nos jogos da Liga Europa há mais espaço, as equipas portuguesas fecham-se mais. Mas tenho de fazer o possível para marcar».