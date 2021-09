Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações à Sport TV após a derrota no reduto do Estrela Vermelha, para a Liga Europa (2-1):

«Fomos sempre a equipa mais, perante um contexto em que teríamos de reagir. A equipa deu uma demonstração de grande capacidade, frente a um adversário difícil, um ambiente nada fácil. Os jogadores tiveram uma reação de categoria. Pecámos na finalização. Na Liga somos a segunda equipa que mais remata. Não temos concretizado, mas isso vai mudar. Hoje isso voltou a penalizar-nos muito.»

«A diferença para a segunda parte é que o Estrela Vermelha baixou as linhas, tentou jogar mais em transição. Ainda marcámos um golo e atirámos uma bola ao poste. Não demos grandes hipóteses ao adversário, mas sofremos um golo de canto, algo em que estávamos avisados, e depois sofremos outro golo de penálti. A minha equipa sai daqui inteira e preparada para o que aí vem. A dinâmica está a melhorar, e vamos agora pensar no campeonato.»

[sobre a gestão do plantel] «Não tenho grande preocupação. O ano passado foi terrível, a jogarmos de três em três dias. Agora só vamos jogar segunda, por exemplo. Temos um plantel equilibrado, que permite ajustamentos. Em todos os jogos vamos apresentar a melhor equipa, aquela que entendermos que é a melhorar para cada jogo. Estivemos mais perto dos jogos do ano passado, e vamos melhorar mais. É preciso algum tempo para construir as equipas, e é preciso ganhar também.»