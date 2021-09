Mario González, jogador do Sp. Braga, em declarações à Sport TV após a derrota no reduto do Estrela Vermelha, para a Liga Europa (2-1):

«Nos últimos jogos não conseguimos ganhar, não somámos pontos. Fizemos bons jogos, não acho que existam motivos para perder a confiança. Está a faltar alguma coisa na finalização, mas isso vai melhorar.»