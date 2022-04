O árbitro francês François Letexier foi o árbitro designado para dirigir o Rangers-Sporting de Braga, jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, confirmou esta manhã a UEFA.

Letexier, de 32 anos, vai ser auxiliado por Cyril Mugnier e por Mehdi Rahmouni. O quarto árbitro é Jérémie Pignard e a equipa de arbitragem 100 por cento gaulesa fica completa com Jerôme Brisard no vídeo-árbitro e Willy Delajod como assistente do vídeo-árbitro. Recorde-se até que Delajod já apitou o Sp. Braga esta época na liga portuguesa.

O Sporting de Braga parte para o duelo em Ibrox em vantagem pelas meias-finais da Liga Europa: venceu em casa por 1-0, na quinta-feira, com um golo de Abel Ruiz.

O encontro tem início às 20 horas de quinta-feira e pode ser seguido ao minuto, no Maisfutebol.

Nota ainda para o português Artur Soares Dias, que vai apitar o Barcelona-Eintracht Frankfurt, sendo auxiliado por Rui Tavares e Paulo Soares. Fábio Veríssimo é o quarto árbitro e João Pinheiro vai estar no vídeo-árbitro, assistido por Tiago Martins.

Quanto aos outros jogos, o suíço Sandro Schärer apita o Lyon-West Ham e o espanhol Mateus Lahoz dirige o Atalanta-Leipzig.