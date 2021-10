Declarações do futebolista do Sp. Braga, Ricardo Horta, à SportTV, após a vitória por 1-0 ante o Ludogorets. Horta fez o único golo do encontro da Liga Europa:

«Jogo importante para nós. Era importante conquistarmos os três pontos para a conta do grupo e o objetivo foi conseguido. Levamos os três pontos para Braga e estamos muito satisfeitos.»

[Contas do grupo:] «Sabemos que ainda vai a meio, mas acho que estes três pontos eram fundamentais. Faltam três jogos, dois deles em casa e o objetivo é claro: ficar em primeiro lugar do grupo. É um grupo equilibrado, acho que ainda vai haver algumas mudanças, mas queremos ficar no primeiro lugar e é esse o nosso objetivo.»