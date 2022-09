O treinador do Sporting de Braga garantiu que os minhotos querem vencer o Union Berlim, na quinta-feira, na segunda jornada do grupo D da Liga Europa, de forma a alcançar o 50.º triunfo do clube na competição (antiga Taça UEFA).

Na antevisão à partida, o treinador revelou que «esse número será apresentado aos jogadores». «É a vitória 50 que nos interessa, é só esse o número que nos interessa», sublinhou.

Os arsenalistas levam seis vitórias consecutivas, enquanto o Union Berlim é líder invicto do campeonato germânico, com 14 pontos à sexta jornada.

«Estou muito entusiasmado e satisfeito para este jogo. Estarão em campo duas grandes equipas e será um jogo com grande intensidade. Vamos disputá-lo com a máxima ambição, sabendo que teremos de ser muito competentes e rigorosos para podermos ganhar. É essa a nossa ambição, porque queremos consolidar o primeiro lugar no grupo», afirmou.

Artur Jorge assumiu ainda a importância de um vitória frente a uma equipa que «também é um candidata» a passar a fase de grupos.

«Queremos fazer a diferença com mais seis pontos para com este adversário, mas sem nunca pensar que está tudo feito», realçou, pedindo ambição aos jogadores.

«Tive o cuidado, desde muito cedo, de dizer aos jogadores que nunca nos pode falhar a ambição, é dessa forma que olhamos para todos os jogos. Vamos ter um jogo muito difícil contra uma equipa muito competente e jogaremos com a convicção de que podemos ser superiores. Queremos vencer o nosso grupo sabendo que outras equipas têm a mesma intenção», disse.

Artur Jorge considera que o Sp. Braga «tem margem de crescimento, vai evoluir e melhorar» e a Liga Europa vai ajudar nessa «afirmação».

«Podemos ter alguma vantagem da qualidade técnica individual dos jogadores, mas a equipa tem de assumir também, jogando com intensidade num jogo de alta voltagem. Também temos essa característica. Temos pela frente um adversário difícil, mas possível de superar», referiu, antecipando mexidas no onze inicial.

Os minhotos venceram no último domingo, em Vila do Conde, o Rio Ave, por 3-2, depois de terem estado a ganhar por 3-0 e sofrido os golos na parte final.

«Podia ter sido 5-2. Olho para o jogo de forma positiva, não quero desvalorizar o que foi o trabalho dos jogadores, porque sei que todos fizeram o melhor que podiam. Ganhámos de forma mais sofrida do que aos 80 minutos parecia, mas sem qualquer tipo de injustiça no resultado final», concluiu.

O lateral-direito Victor Gómez integrou o treino de hoje e está prestes a regressar à competição, enquanto o defesa Niakaté que não treinou e não é opção para o jogo da Liga Europa.

Sp. Braga e Union Berlim defrontam-se a partir das 20h00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, em jogo que será arbitrado pelo eslovaco Filip Glova.