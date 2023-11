O árbitro inglês Michael Oliver vai apitar o Atalanta-Sporting desta quinta-feira (17h45), a contar para a quinta jornada do Grupo D da Liga Europa.

A restante equipa de arbitragem é composta pelos compatriotas Stuart Burt e Daniel Cook como auxiliares e Andrew Madley no papel de quarto árbitro. O também inglês Stuart Attwell ficará encarregue do VAR, auxiliado pelo espanhol Carlos del Cerro Grande.

O Sporting é segundo classificado do grupo, com sete pontos, menos três do que os italianos, que ocupam a primeira posição. O Sturm Graz é terceiro, com quatro, enquanto o Raków está no último lugar com apenas um ponto.