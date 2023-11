O Sporting anunciou esta segunda-feira que cancelou o «Backstage» do jogo com o Dumiense em reação às agressões que o videógrafo do clube foi vítima no último jogo da Taça de Portugal.

A habitual rúbrica que é publicada a seguir aos jogos dos leões, com imagens exclusivas dos bastidores, não irá, assim, ser publicada.

«Um videógrafo do Sporting foi ontem (domingo) agredido no Estádio de Alvalade. Por esse motivo não há Backstage Sporting. Todos os episódios de violência são intoleráveis e não podem ter espaço em nenhum recinto desportivo», escreveu o clube numa publicação no Instagram.