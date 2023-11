Um funcionário do Sporting foi agredido em Alvalade durante o jogo frente ao Dumiense. Tudo aconteceu quando o videógrafo estava a recolher imagens para fazer o Backstage, uma rubrica em vídeo habitual no dia dos jogos.

O jovem aproximou-se da bancada do topo sul, onde geralmente fica a claque Juventude Leonina, e após recolher algumas imagens das bancadas, para gravar as reações das pessoas, o que acabou por irritar alguns adeptos.

Um grupo cercou então o videógrafo e agrediu-o com bofetadas, obrigado o funcionário leonino a receber assistência no local. Apesar de tudo, não ficou com marcas físicas, tendo sido mais grave o choque provocado pelas ameaças e agressões.