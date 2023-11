O Sporting defronta a Atalanta em Bérgamo, nesta quinta-feira (17h45), em encontro referente à 5.ª jornada do grupo D da Liga Europa.

A Atalanta é líder do grupo, com dez pontos, seguida do Sporting, com sete. O Sturm Graz é terceiro com quatro pontos e o Raków quarto e último, com um ponto.

Ruben Amorim procura um resultado positivo em Itália e conta com duas baixas: Fresneda e Daniel Bragança. Marcus Edwards, depois de um acidente de viação a caminho de Alcochete, seguiu com a equipa para Bérgamo, mas pode começar o encontro no banco de suplentes.

O treinador leonino testou Jeremiah St. Juste à direita, para travar Ademola Lookman, e admitiu em conferência de imprensa que essa é uma solução provável para o jogo desta quinta-feira.

Confira o onze provável do Sporting.