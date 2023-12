O Young Boys vai defrontar o Sporting no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, depois de ter ficado em terceiro lugar no grupo G da Liga dos Campeões.

O clube suíço fez parte de um grupo complicado, calhando com o Manchester City (campeão em título), o Leipzig e o Estrela Vermelha. Mesmo com adversários ditos superiores, o coletivo suíço conseguiu somar quatro pontos e carimbar a descida para a Liga Europa.

Relativamente ao campeonato caseiro, a equipa suíça lidera com 38 pontos, cinco de diferença para o segundo lugar, e já está apurado para o Grupo Campeonato, uma segunda ronda de jogos com os clubes da primeira metade da tabela classificativa, que define quem é o campeão suíço. Nas últimas seis épocas, o Young Boys foi campeão cinco vezes.

Como qualquer canivete suíço, o Young Boys também tem as suas ferramentas, neste caso diversos jogadores que podem causar perigo ao Sporting. Começando pelo português Joël Monteiro, um avançado que já leva quatro golos e duas assistências esta época, o Young Boys tem também Jean-Pierre Nsame, que no ano passado representou o Veneza e esta época já colocou a bola 12 vezes no fundo das redes. De ter em atenção também o suíço Darian Males, que está emprestado pelo Inter de Milão e está a fazer uma boa época.

O comandante do coletivo suíço é Raphael Wicky, que já treinou o Basileia, os sub-17 dos Estados Unidos e o Chicago Fire. Chegou ao Young Boys em julho de 2022 e já ganhou um campeonato e uma taça da Suíça.

Maioritariamente, a equipa costuma jogar com uma estrutura de 4-4-2.

Neste momento, o Young Boys é claramente a equipa suíça mais forte e será um adversário complicado para os leões, mas a diferença de realidades é notória, seja a nível de competição, valor do plantel ou mesmo qualidade dos jogadores.