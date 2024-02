O Sporting volta a reencontrar a Atalanta nos oitavos de final da Liga Europa, já depois de ter defrontado o conjunto de Gian Piero Gasperini na fase de grupos e já depois dois duelos na antiga Taça das Taças no século passado. A equipa italiana, atualmente no quinto lugar da Série A, está num bom momento de forma, com apenas uma derrota nos últimos treze jogos e a cumprir uma série de seis triunfos consecutivos.

Ruben Amorim tem, de certa forma, a tarefa facilitada, uma vez que já recolheu o essencial dos dados sobre o próximo adversário, quando preparou os jogos da fase de grupos, o primeiro, em Alvalade, no início de outubro, o segundo, em Bérgamo, no final de novembro. Por outro lado, o treinador dos leões terá de voltar a medir forças com a única equipa que esta temporada conseguiu vencer na fortaleza de Alvalade.

Recordamos que os italianos vencerem em casa do Sporting a 5 de outubro por 2-1, num jogo em que os leões não entraram nada bem no jogo. A equipa de Gasperini chegou ao intervalo a vencer por 2-0 com golos de Giorgio Scalvini (32m) e Matteo Ruggeri (43m). O Sporting melhorou, depois, na segunda parte, mas não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, com um penálti convertido por Gyökeres (75m).

A verdade é que o Sporting foi depois, a 30 de novembro, a Bérgamo, ainda com possibilidades de discutir o primeiro lugar do grupo. Os italianos voltaram a marcar primeiro, por Gianluca Scamacca (23m), mas os leões empataram por Edwards (56m) e até estiveram perto de dar a volta ao resultado. O empate, no entanto, abriu caminho para a qualificação direta da Atalanta para os oitavos de final e para o estatuto de cabeça de série para o sorteio realizado esta sexta-feira.

Os italianos concluíram a fase de grupos sem derrotas, com quatro vitórias e dois empates, o tal empate como Sporting (1-1) e ainda outro no campo do Sturm Graz (2-2). Além da vitória em Alvalade (2-1), os italianos venceram ainda os dois jogos com o Raków (2-0 e 4-0) e o outro jogo com o Sturm Graz (1-0).

Sporting e Atalanta já se defrontaram no antigo Sarriá

Antes deste duplo confronto, esta época, os dois emblemas já tinham somados outros cinco duelos, todos na extinta Taça das Taças. O primeiro foi na histórica temporada de 1963/64, quando os leões conquistaram o único troféu europeu da sua história. O encontro com os italianos foi logo na primeira ronda e contou com a particularidade de contar com um terceiro jogo de desempate, em campo neutro (Barcelona, no antigo Sarriá).

Os italianos venceram o primeiro jogo, em casa, por 2-0, mas o Sporting venceu o segundo, em Alvalade, por 3-1, antes de afastar a equipa de Bérgamo no prolongamento do terceiro jogo com um golo de Mascarenhas (3-1). Foi o início de uma caminhada histórica dos leões até à final de Antuérpia que os leões venceram o MTK com o golo que ficou conhecido por «cantinho do Morais».

O segundo embate com os italianos foi já na década de oitenta, mais precisamente na época de 1987/88, desta vez nos quartos de final da Taça das Taças, com final feliz para os italianos que venceram em casa por 2-0 e empataram em Alvalade 1-1.

Atalanta ainda não perdeu em 2024

A atual Atalanta atravessa um bom momento que lhe tem vindo a permitir escalar lugares na classificação da Série A da liga italiana, além de ter afastado o Milan nos quartos de final da Taça de Itália. A verdade é que a equipa de Gasperini ainda não perdeu em 2024 e o último desaire, em casa do Bolonha (0-1), já data de 23 de dezembro de 2023.

Os dois emblemas vão inaugurar os oitavos de final, uma vez que o primeiro jogo, no Estádio de Alvalade, foi antecipado, ainda antes da realização do sorteio, para 5 de março, uma terça-feira, enquanto os restantes jogos realizam-se no dia 7 do mesmo mês (a habitual quinta-feira), uma vez que os regulamentos não permitem que duas equipas da mesma cidade, neste caso o Benfica [recebe o Glasgow rangers] joguem no mesmo dia.

O segundo jogo, tal como na fase de grupos, será em Bérgamo, no dia 14 de março.