O golaço de Pote no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa entre o Arsenal e o Sporting foi eleito o melhor da última edição da Liga Europa.



Os observadores técnicos da UEFA consideraram que não houve melhor golo do que o médio dos leões em pleno Emirates. Lembre-se que o Sporting conseguiu afastar os «gunners» no desempate por penáltis, acabando eliminado pelo Sporting nos quartos de final.



O belo golo de Di María, no duelo entre o Friburgo e a Juventus, ficou no segundo posto. Por sua vez, o golo acrobático de Omri Altman anotado no AEK Larnaca-Dínamo de Kiev acabou no terceiro lugar.



Os dez melhores golos da Liga Europa para a UEFA: