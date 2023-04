O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações à Sport TV após o jogo com o Famalicão que terminou com vitória leonina por 2-1:

«Um jogo difícil, não fizemos um bom jogo. na primeira parte não assentámos muito o jogo, atrapalhámo-nos com a bola e como tínhamos essas situações não assentámos. As nossas posses de bola foram muito curtas, marcámos e nem estávamos a fazer muito por isso. Marcámos, tínhamos o jogo controlado, perdemos uma bola a meio-campo, sofremos o golo e a +partir daí complicou-se tudo. houve oportunidades nossas e do Famalicão, mas esse é o resumo do jogo.

Indicações para Diomande? Na bola que perdeu na primeira parte escorregou, ficou com dor e afetou o rendimento dele. Acontece, tem 19 anos, é um pouco das duas coisas, não estava nos melhores dias e estava com dor.

O rendimento que tivemos com o Trincão quando ele entrou no último jogo, durante a semana confirmou-se, sabíamos que íamos ter espaço entre linhas e desta vez foi ao contrário, o Youssef ajudou-nos a controlar melhor.

Para mim não foi surpreendente trocar o Pote, se há jogador que pode ter dias menos inspirados é Pedro Gonçalves. Hoje não estava bem, saiu.

Esgaio? Nada mais do que isso (uma palavra de apreço). Parabéns pelo primeiro golo, á vem tarde.

Vencer todos os jogos e melhorar. Tivemos muita distância a defender, depois do segundo golo tivemos um bom momento, mas olhando para este jogo não podemos retirar assim tanta coisa boa.»