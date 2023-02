O estatuto do Arsenal não retira ambição ao Sporting, para os oitavos de final da Liga Europa.

«Vamos defrontar o atual líder da Premier League, o que, por si só, é demonstrativo da sua qualidade e do bom momento que atravessa. São apontados como os favoritos não só nesta eliminatória, mas também na própria competição, mas isso não nos impede de ter a ambição natural de quem representa um clube como o Sporting», refere Hugo Viana, em declarações publicadas no site do clube.

«A nossa equipa técnica e os jogadores já demonstraram este ano que estamos preparados para contextos competitivos de elevada exigência e entraremos em campo com essa postura», acrescenta o diretor desportivo leonino.

A primeira mão está marcada para 9 de março, em Alvalade, pelo que Hugo Viana não quer já o foco aí: «Temos dois jogos importantes para o campeonato antes da primeira mão em Alvalade e o nosso foco está, para já, no desafio de segunda-feira contra o Estoril.»