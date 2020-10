Declarações do futebolista do Standard Liège, Carcela, que já jogou pelo Benfica, após a derrota ante os encarnados (3-0) no Estádio da Luz, em jogo da segunda jornada do grupo D da Liga Europa:

«Muito feliz por vir ao Estádio da Luz. O resultado foi mau. A pressão da equipa diminuiu, daí termos sofrido os três golos.»

«Penso que [o Benfica] vai à final. O [Jorge] Jesus joga muito com bola, na primeira parte tivemos pouca posse. Com Pizzi e Taarabt o Benfica parece o Barcelona (risos).»