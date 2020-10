Declarações do treinador do Benfica, Jorge Jesus, à SportTV, após a vitória por 3-0 ante o Standard Liège, em jogo da segunda jornada do grupo D da Liga Europa:

«Quando se ganha com esta qualidade, melhor ainda. Talvez tenha sido o melhor jogo do Benfica este ano comigo. Claro que também pelos três golos, mas não deixámos o adversário ter jogo ofensivo, uma equipa que dificultou ao máximo na sua organização defensiva, num 5x4x1. Estamo-nos a adaptar às equipas que jogam nestes sistemas.»

«Jogo com qualidade ofensiva boa e defensivamente também muito bem, nos últimos dois jogos não sofremos golos, é importante as minhas equipas não sofrerem golos.»

[Carcela disse após o jogo que a posse do Benfica parecia o Barcelona:] «Ehhh, não direi, mas o Barcelona de há uns anos atrás, porque o Barcelona de agora não tem nada. Nem quero que o Benfica seja parecido com o Barcelona de agora. O de há uns anos, não me importo nada.»

«É um Benfica cada vez com uma ideia de jogo mais identificada, jogadores confiantes, o Nuno fez um excelente jogo, o Diogo como lateral-direito, para primeira vez, também gostei do jogo dele.»